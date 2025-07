Na quarta-feira (2), o pai da criança invadiu o hospital, revoltado com o que considera negligência médica. Durante o ato, ele quebrou vidraças e danificou equipamentos da unidade

Manifestação bloqueia Estrada da Batalha após morte de bebê em hospital de Jaboatão (Reprodução/Redes Sociais )

Na manhã desta segunda-feira (7), manifestantes bloquearam o trânsito no sentido Recife da Estrada da Batalha, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. O protesto está acontecendo em frente ao Hospital Memorial Guararapes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma viatura para conter o fogo e liberar a via.

A manifestação foi motivada pela morte de uma recém-nascida no último domingo (29). Segundo familiares, a gestante Isabelle Raissa Silva deu entrada na unidade hospitalar por volta das 18h para avaliação médica. Como a gravidez já estava em estágio avançado, havia expectativa de que ela fosse submetida à indução do parto. No entanto, o bebê não sobreviveu.

Na quarta-feira (2), o pai da criança invadiu o hospital, revoltado com o que considera negligência médica. Durante o ato, ele quebrou vidraças e danificou equipamentos da unidade.