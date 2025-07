Suspeito de fazer duas mulheres de reféns em Olinda assiste a própria prisão em TV de Central de Plantões

O caso aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (30) quando um homem invadiu um carro e fez as ocupantes de reféns

O suspeito foi detido e levado para a Cenplanc (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem de 32 anos foi preso no final da tarde desta quarta-feira (30) suspeito de fazer duas mulheres, mãe e filha, de reféns e obrigá-las a darem fuga a ele. Ao ser detido por policiais militares e levado para a Central de Plantões da Capital (Ceplan), em Campo Grande, Zona Norte do Recife, ele assistiu a uma reportagem que mostrava a própria prisão.

Imagens do homem assistindo a si mesmo repercutiram nas redes sociais. Na gravação, ele aparece em pé e algemado a uma barrada de ferro enquanto vê a reportagem, que registrou sua chegada na Central de Plantões.

As vítimas relataram que foram abordadas enquanto passavam nas proximidades da Rua do Sol, no bairro do Carmo. O homem teria aberto uma das portas traseiras do carro e obrigado as mulheres a ajudarem na fuga e levá-lo para o bairro de Engenho Maranguape, em Paulista.

Um motociclista que presenciou a cena acionou a Polícia Militar, que identificou o veículo onde as vítimas estavam. O suspeito foi detido portando duas armas.