Avenida José Rufino, no Barro, passa por mudanças no trânsito

Mudança de tráfego e obras viárias são implantadas na Avenida José Rufino, no Barro ( Josenildo Gomes/CTTU )

A partir desta quinta-feira (31), a Avenida Doutor José Rufino, no bairro do Barro, Zona Oeste do Recife, passa por mudanças significativas no trânsito e recebe novas obras de infraestrutura viária. A intervenção é uma iniciativa conjunta da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (EMLURB), com o objetivo de ampliar a segurança viária e otimizar o tráfego.

O projeto contempla serviços de pavimentação, drenagem e requalificação de calçadas, com investimentos que da ordem de R$ 1 milhão. Além da nova pavimentação, foram implantadas sinalizações horizontal e vertical, novos semáforos, ilhas de proteção para pedestres e travessias seguras.

Um dos principais pontos de alteração acontece sobre o viaduto que cruza a BR-101, onde será adotado o modelo de circulação conhecido como “mão inglesa”, no qual os veículos trafegam momentaneamente pela faixa contrária ao sentido habitual. A medida tem como objetivo facilitar os acessos às alças da rodovia federal, reduzindo pontos de conflito e aumentando a eficiência do tráfego local.

Com a mudança, os motoristas que estiverem no sentido Barro–Tejipió devem seguir pela pista da esquerda do viaduto. Já os que trafegam no sentido contrário, de Tejipió para o Barro, utilizarão a pista oposta. Todo o trecho será devidamente sinalizado e contará com o controle de semáforos para garantir a segurança da operação.

Durante o período de adaptação à nova configuração, agentes e orientadores da CTTU estarão presentes no local para auxiliar condutores e organizar o fluxo. A população também pode tirar dúvidas e obter informações através do teleatendimento gratuito da CTTU, que funciona 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.