Sindicato dos Bancários de PE realiza ato em defesa da soberania nacional nesta terça-feira (29)

Mobilização no bairro da Boa Vista, no Recife, aconteceu em resposta ao tarifaço de Trump

O ato é o primeiro de uma série de mobilizações que acontecerão esta semana no Recife, convocadas por diversas organizações e frentes (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Integrantes do Sindicato dos Bancários de Pernambuco realizaram, nesta terça-feira (29), o ato “Brasil Soberano”, em passeata pela Avenida Conde da Boa Vista, área central do Recife. A mobilização da categoria é uma resposta ao tarifaço imposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump aos produtos brasileiros, e em defesa da soberania do Brasil.

De acordo com o presidente do Sindicato, Fabiano Moura, o ato foi realizado com o objetivo alertar as pessoas sobre os riscos de o Brasil perder autonomia e sofrer impactos motivados pelos interesses norte-americanos. “É um ato para que a gente reafirme a nossa autonomia e soberania nacional frente ao que está sendo colocado nesse cenário de uma tentativa de interferência política e econômica. Esse é um movimento de resistência para que a gente possa denunciar isso e resistir ao que está acontecendo.

O ato é o primeiro de uma série de mobilizações que acontecerão esta semana no Recife, convocadas por diversas organizações e frentes. Nesta quinta-feira (31), a partir das 18h30, o segundo ato acontece no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife, em Defesa da Soberania Nacional e das Instituições Republicanas. Já na sexta-feira (1º), o último ato acontece na Praça do Derby, a partir das 15h30, com a presença da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, CUT-PE, entre outros movimentos.

Moura reforça os interesses econômicos do presidente dos Estados Unidos por trás da implantação da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, que vão além das questões políticas. “Eles estão querendo inclusive até se meter no Pix, que foi uma coisa criada para que a gente possa ter a facilidade de circular a nossa moeda. E até isso está incomodando porque tem interesse das empresas estrangeiras financeiras que administram cartão de crédito e estão perdendo com o Pix. Para nós, o Pix é um instrumento importantíssimo que está movimentando de certa forma a economia e isso incomoda os os americanos”, afirma.

O presidente destaca ainda a importância da mobilização em diferentes setores da sociedade para que as pessoas entendam os riscos do tarifaço ao país. “A gente quer fazer com que todo movimento social se mobilize, se organize em torno dessa pauta, para mostrar que o povo brasileiro tem a sua liberdade e independência política e econômica e não vai aceitar esse tipo de interferência”, disse.

A ex-presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, Suzineide Rodrigues, reforça também que os impactos na economia do país devem refletir no desemprego. “O tarifaço pode gerar desemprego na indústria. Quando a gente tem tarifaço, a primeira coisa que os patrões vão fazer é diminuir o emprego. Esse impacto vai ser na indústria, no comércio, nas pequenas empresas e também naquelas empresas importadoras. Pagar 50% de um produto significa que vai ter gente passando necessidade por causa da irresponsabilidade de um presidente de outro país que quer interferir na decisão do nosso país”, afirma Suzineide.

O ato contou com a apresentação do Maracatu Feminista Cordão de Bruta Flor e também com a participação de representantes do Sindicato dos servidores públicos de Igarassu (Sinspi), Confederação dos Trabalhadores em Educação (CNTE/PE), Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social no Estado de Pernambuco (Sindisprev), representantes da (Central Única dos Trabalhadores) CUT-PE, entre outros.

A concentração da passeata aconteceu em frente ao Sindicato dos Bancários, localizado na Avenida Manoel Borba. Em seguida, o movimento seguiu em direção à Avenida Conde da Boa Vista, com parada no Consulado Geral dos EUA no Recife para cantar o hino nacional. Logo após, o movimento seguiu na Avenida, com parada em frente ao Shopping Boa Vista e encerramento próximo à Rua Sete de Setembro.