Recife terá atos em defesa da soberania nacional em semana pré tarifaço

A primeira mobilização acontece nesta terça (29) na Avenida Conde da Boa Vista, a partir das 15h, com concentração na Sede do Sindicato dos Bancários

Recife terá atos em defesa da soberania nacional durante semana pré tarifaço (Foto: Levante Popular Juventude)

Na tarde desta terça-feira (29), um novo ato em defesa da soberania nacional é realizado na Avenida Conde da Boa Vista, a partir das 15h. A concentração na Sede do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, é a primeira de uma série de mobilizações que acontecerão no Recife esta semana, em defesa da soberania nacional, convocadas por diversas organizações e Frentes.

O ato “Brasil Soberano” se posiciona contra o aumento das tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, estabelecidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A mobilização busca alertar dos riscos da perda de autonomia no Brasil para os interesses de governantes estrangeiros.

Segundo Fabiano Moura, presidente do Sindicato, a situação requer reação da sociedade.

“A soberania é o que garante ao Brasil o direito de tomar decisões que atendam aos interesses do povo brasileiro. Se cedermos, colocamos nossa democracia, nossa economia e os empregos do povo em risco”, afirmou.

O presidente do órgão ainda reitera que a luta em defesa da soberania nacional é da sociedade como todo. “Essa luta é de todos e todas que acreditam em um país livre e soberano. Vamos vestir o verde e amarelo, resgatar nossos símbolos nacionais, e ocupar as ruas por um Brasil Soberano”, concluiu.

O ato político-cultural terá apresentação do Maracatu Feminista Cordão de Bruta Flor, além de intervenções políticas.

Na quinta (31), a partir das 18h30, o segundo ato acontece no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife, em Defesa da Soberania Nacional e das Instituições Republicanas. Em 1º de agosto, o último ato, em Defesa do Brasil e contra ataques de Trump, acontece na Praça do Derby, a partir das 15h30, com a presença da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, CUT-PE, entre outros movimentos.