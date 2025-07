Recife ganha ponto de compra de materiais recicláveis; saiba como funciona

Novo ponto servirá como local de entrega e venda de recicláveis (Foto: Reprodução/Conecta Recife)

O Recife conta desde esta quarta (30) com um novo Ecoponto para entrega e venda de materiais recicláveis.

Situada na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro de Campo Grande, a estação faz parte do programa Recife Limpa, que já criou dezesseis EcoEstações em diferentes bairros, incentivando as entregas voluntárias.

A estação é ponto de entrega e também de compra dos materiais via PIX aos trabalhadores que vivem do comércio de papelão, vidro, alumínio e plástico.

“Os catadores autônomos, podem trazer para cá papel, papel gelão, alumínio, pet, vidro, e 100% desse material é comprado e é pago na hora no Pix”, destacou o prefeito João Campos, durante a inauguração.

O espaço foi criado em parceria com o Grupo Orizon, a Wise Plásticos e a O-I Glass, grandes empresas no setor de reciclagem, que irão pagar pelos materiais entregues na estação.

“A gente está fazendo uma nova etapa do Recife Limpa. A gente está contando aqui com três empresas. É a maior do Brasil de aterro sanitário, a maior do mundo da área de vidro, e uma grande empresa também de resina plástica. Elas estão bancando a compra

de todo o material que pode ser reciclado que é trazido para cá”, explicou João.

Assistência

O espaço também servirá como base de assistência para os trabalhadores que levarem seus materiais, apontou o prefeito.

“Para aqueles que não têm uma conta bancária, por exemplo, tem o Conexão Cidadã. Então esse equipamento aqui é do Governo Federal com a prefeitura, onde a gente faz toda essa orientação social. Então desde a abertura de uma conta, a encaminhar o catador se for preciso para um serviço de saúde, de assistência, de educação, tudo isso dentro desse espaço. A gente tá juntando proteção cidadã, economia, e proteção ao meio-ambiente”.

Reciclagem

De acordo com a prefeitura, todo o material arrecadado será enviado para o Ecoparque de Jaboatão, onde passa por triagem mecanizada e volta à indústria com novo uso. Além de reduzir os impactos ambientais, o projeto busca promover a circulação da economia e ampliar a inclusão de trabalhadores informais.