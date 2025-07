Criminosos saqueiam prédio com risco de desabamento durante mudança de moradores, em Olinda

Famílias que vivem no loco B do Edifício JK viram seus apartamento serem invadidos, saqueados e depredados

Prédio foi interdiato por risco de desabamento (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Moradores de apartamentos do bloco B do Edifício JK, localizado na Quadra 46 de Rio Doce, em Olinda, foram surpreendidos por criminosos que saquearam o local na sexta-feira (29). Famílias tiveram que deixar o local às pressas por conta da invasão.

De acordo com relatos de moradores, cerca de 20 criminosos estão envolvidos no arrombamento e saqueamento de diversos apartamentos. O prédio está interditado desde quarta-feira (23) pela Defesa Civil da cidade e os moradores ainda estavam no período de retirada dos móveis e itens pessoais.

Antes mesmo de finalizar a mudança, eles viram seus imóveis e a de vizinhos sendo invadidos. Os suspeitos levaram itens como porta, fogão, micro-ondas, janelas, grades e roupas. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um suspeito fugindo do local com estruturas metálicas.

O prédio, que já estava sem manutenção, ficou ainda mais depredado e com aparência de abandono. O que restou foi uma estrutura esvaziada, sem janelas, portas e móveis.

“Eu estou para fazer 12 anos de moradia e nunca vi isso na minha vida. Foi um impacto que me deixou nervoso, minha filha e minha esposa entraram em pânico. Perdi fogão, perdi roupa... Chegaram aqui com facão, com marreta, com enxada para quebrar tudo”, relatou um morador em entrevista à TV Guararapes.

Amedrontados, os moradores acionaram a Polícia Militar, que informou que enviou um efetivo ao local e realizou rondas, mas não localizou nenhum suspeito. A PM afirmou que “vem intensificando ações preventivas e repressivas de combate à criminalidade, na localidade. Diuturnamente, o batalhão lança equipes de Guarnições Táticas, do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati) e de motopatrulheiros. Além disso, há lançamentos de operações, que visam combater a prática de delitos na região”.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Olinda, por meio da Defesa Civil, informa que o Bloco B do prédio Juscelino Kubitschek foi interditado após a constatação de risco estrutural. Entre os problemas identificados estão a ausência de manutenção, presença de rachaduras, armaduras expostas e vícios construtivos. O laudo técnico foi encaminhado à Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEAHB), que será responsável por avaliar a situação e adotar as possíveis medidas assistenciais.

A gestão municipal reforça que a responsabilidade jurídica pela segurança e manutenção dos edifícios é das seguradoras, que devem garantir a integridade das estruturas. A Prefeitura também destaca que fornece auxílio às famílias que não possuem condições de realizar a mudança por meios próprios, assegurando suporte no translado.