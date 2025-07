Provedores de internet denunciam ameaças e taxas cobradas por criminosos: "iremos arrancar"  

Empresas provedoras de internet que atuam no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, denunciaram à polícia que criminosos estão cobrando taxas de R$10 por cliente para que seus serviços permaneçam em operação no bairro.

Empresas provedoras de internet que atuam no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, denunciaram à polícia que criminosos estão fazendo ameaças e cobrando taxas de R$10 por cliente para que seus serviços permaneçam em operação no bairro.



As informações foram divulgadas inicialmente pela TV Guararapes e confirmadas pelo Diario de Pernambuco.

Segundo um dos representantes das empresas, que preferiu não ser identificado, os criminosos entram em contato com os provedores, pelo Whatsapp, exigem uma lista com todos os clientes ativos na localidade e fazem ameaças de retirada e corte de cabos, caso não haja o pagamento dessas taxas ilegais.

“Boa noite, até o dia 20, quem não pagar, iremos arrancar’ todas as internet’ e não terá mais acordo para todos. Será proibido subir em poste, colocar internet nas nossas áreas. Quem for pego fazendo isso, será punido severamente, diz uma das mensagens enviadas pelos criminosos para uma das empresas.

Ainda segundo as denúncias, outros provedores de internet se associam com os criminosos, que “obrigam” os moradores a comprarem os serviços dessas empresas. As cobranças de taxas acontecem nas localidades do UR-5, UR-6, UR-10, Lagoa Encantada e Vila dos Milagres.

“Estamos à mercê dessa bandidagem e queremos uma providência, pois já perdemos equipamento e temos prejuízos com tudo isso que está acontecendo. Já prestamos queixa na polícia e estamos procurando qualquer tipo de ajuda para que isso possa acabar”, afirmou um dos representantes da empresas de provedores de internet, em entrevista à TV.

O que diz a Polícia Civil

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que está investigando uma ocorrência de extorsão, registrada no último dia 15 de julho, ocorrida no bairro da Cohab. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.

“Qualquer informação que possa auxiliar na investigação, deve ser comunicada à ouvidoria da SDS, com garantia de sigilo absoluto ou à delegacia mais próxima. A ouvidoria está disponível de segunda a sexta das 07h às 19h pelos números: 0800-0815001 e (81) 9.9488-3455”, finaliza a nota.