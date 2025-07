Polícia Civil apreende R$ 500 mil em drogas no Jordão durante operação contra o tráfico

Drogas apreendidas pela Polícia Civil de Pernambuco (Divulgação/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco apreendeu, nesta terça-feira (29), cerca de meio milhão de reais em entorpecentes durante uma operação no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife. A ação foi realizada por equipes da 19ª Circunscrição Policial de Prazeres e integra uma investigação em curso contra o tráfico de drogas na Região Metropolitana.

Coordenada pelo delegado Lucas Tavares, a operação ocorreu após monitoramento de um suspeito já investigado por envolvimento no comércio ilegal de drogas. De acordo com a corporação, os policiais realizaram uma campana nas proximidades de uma residência onde o material ilícito estaria guardado. Sem sinais da presença do alvo, os agentes notaram, do lado de fora, um tablete de maconha aberto sobre o balcão, além de porções da substância em um recipiente de vidro.

Os policiais entraram no imóvel e encontraram: 9 kg de cocaína, 5 kg de crack, meio tablete de maconha prensada, uma porção de maconha do tipo flor, 39 comprimidos de ecstasy, dois invólucros com cogumelos alucinógenos, uma balança de precisão e embalagens diversas

O responsável pelo imóvel não estava no local e continua sendo procurado. Segundo o delegado Lucas Tavares, a droga seria distribuída em toda a Região Metropolitana, o que reforça a suspeita de atuação de uma organização criminosa.

"A gente vinha atuando em uma atividade investigativa anterior. Ontem, com uma nova informação de que haveria algum tipo de entrega, fizemos a campana e obtivemos êxito na apreensão do material. Infelizmente, o alvo não estava, mas essa é uma apreensão de grande relevância", afirmou o delegado.