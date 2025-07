Intervenção na Avenida José Rufino alteram transito com nova sinalização (Reprodução/CTTU)

A Avenida Doutor José Rufino, no bairro do Barro, Zona Oeste do Recife, passará por intervenções viárias promovidas pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB) a partir desta quinta-feira (31) . As obras buscam aumentar a segurança no trânsito e melhorar a fluidez do tráfego na região, especialmente nos acessos entre a avenida e a BR-101, e no viaduto que atravessa a rodovia.

Com mais de R$ 1 milhão em investimento, o projeto inclui a implantação de nova sinalização vertical e horizontal, instalação de semáforos, travessias para pedestres, ilhas de proteção, além de melhorias no sistema de drenagem e nas calçadas.

Outra mudança será a adoção do sistema de mão inglesa sobre o viaduto. Com a nova configuração, os condutores que acessarem o viaduto no sentido Barro–Tejipió deverão seguir pela pista da esquerda, enquanto quem vier no sentido oposto, Tejipió–Barro, deverá trafegar pela pista inversa. O trecho contará com sinalização reforçada e controle semafórico.

Durante o período de adaptação à nova circulação, agentes da CTTU estarão no local auxiliando os condutores e organizando o tráfego.

Em caso de dúvidas, os cidadãos podem entrar em contato com a central de atendimento da CTTU, disponível gratuitamente 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.