CTTU explica mudança de limite de velocidade no Complexo José Estelita

Vista aérea do Cais José Estelita, em 2010. Foto: Helder Tavares/Arquivo DP. ()

A recente alteração na sinalização de velocidade ao longo do novo trecho viário do Complexo José Estelita, na área central do Recife, tem gerado dúvidas entre os condutores que trafegam pela região. Um dos principais pontos de repercussão é a curta distância entre as placas que indicam os limites de 60 km/h e 40 km/h.

Diante das dúvidas, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) esclareceu que os equipamentos de fiscalização eletrônica instalados na Avenida Engenheiro José Estelita ainda não estão em operação. Segundo o órgão, a legislação de trânsito exige que a via esteja devidamente sinalizada antes que os radares entrem em funcionamento, incluindo a indicação clara do limite de velocidade.

“A antiga configuração viária do Cais José Estelita previa velocidade de até 60 km/h. No entanto, com a reestruturação da área, que passou a contar com retornos, passagens elevadas para pedestres e ciclofaixa, o novo limite será de 40 km/h”, explicou a CTTU, por meio de nota.

Ainda de acordo com o órgão, a sinalização antiga já começou a ser removida: a placa de 60 km/h localizada na descida do Viaduto das Cinco Pontas foi retirada na sexta-feira (18). A autarquia está finalizando a instalação das novas placas que informam sobre a presença dos radares, bem como o processo de homologação dos equipamentos junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).

A CTTU também reforçou que o início da operação dos equipamentos será informado previamente nos canais oficiais da Prefeitura do Recife.