Polícia ainda apreendeu cartuchos de arma de fogo, carregadores de rádio e cadernos com anotações de suspeitos

Operação erradica plantação de maconha equivalente à 50 toneladas da droga (Divulgação/PF)

Cerca de 150 mil pés de maconha foram erradicados durante uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 3º BPM de Arcoverde, realizada na última terça-feira (22), na zona rural de Sertânia, no Sertão do Estado. Segundo estimativas das forças policiais, se toda a plantação fosse colhida, prensada e comercializada, poderia resultar na produção de até 50 toneladas de maconha.

O plantio que estava distribuído em três áreas da Fazenda Pedra Petra foram destruídos conforme o protocolo operacional de erradicação. Parte do material foi registrada e será usada para instrução dos procedimentos investigativos e responsabilização dos suspeitos.

Durante a operação, também foram apreendidos oito cartuchos de munição calibre .32 intactos, três carregadores de rádios comunicadores, três cadernos com anotações contendo nomes de envolvidos e despesas mensais que giravam em torno de R$ 63 mil, além de sete cartões de crédito ligados à atividade criminosa.