Plantação com 5 toneladas de maconha é erradicada na divisa de PE e PI

Operação atua em três municípios pernambucanos (SSP-PI/Divulgação)

Uma plantação com cinco toneladas de maconha foi erradicada no município de Dormentes, na divisa entre Pernambuco e Piauí. A ação foi realizada no último sábado (7), por forças de segurança dos dois estados no âmbito da Operação Divisa Integrada I, envolvendo policiais militares e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, a força-tarefa atua simultaneamente em nove municípios, incluindo, Dormentes, Araripina e Ipubi, em Pernambuco. As cidades piauienses de Marcolândia, Queimada Nova, Paulistana, Betânia, Curral Novo e Jaicós também fazem parte do escopo da operação, cuja atuação é focada em tráfico de drogas, porte ilegal de armas, roubos, mandados de prisão e apreensão de foragidos da Justiça.

“Hoje conseguimos fazer uma grande apreensão de maconha na cidade de Dormentes. Essa ação integrada entre Piauí e Pernambuco representa um grande declínio no braço financeiro do tráfico ilícito e das organizações criminosas”, destacou o o superintendente de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, delegado Matheus Zanatta.

Desde o início da ação, estão sendo montadas barreiras policiais em pontos estratégicos, com abordagens nas zonas urbanas e rurais, além de operações de inteligência e patrulhamento aéreo para identificar áreas usadas por criminosos.

“As operações integradas envolvendo estados mostram que, com união, é possível alcançar resultados concretos. Tiramos de circulação uma droga que iria para o consumo e reforçamos a percepção de segurança da população dessa região”, afirmou o comandante do Policiamento Especializado da Polícia Militar do Piauí, coronel James.

Força-tarefa

A operação reúne 132 agentes das forças de segurança do Piauí, entre Polícia Civil, Polícia Militar, Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal e Diretoria de Operações de Trânsito (DOT). Em Pernambuco, participam 221 servidores das polícias Civil, Militar, Científica, do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e equipes de inteligência.

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) de Pernambuco e o Batalhão de Operações Aéreas do Piauí (BOPAer), também participam da ação realizando sobrevoos estratégicos em áreas de difícil acesso. Novas ações são previstas para os próximos dias no âmbito da operação.