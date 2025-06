Drogas, celulares e facas são apreendidos em operação em dois presídios

A operação foi realizada por policiais penais e militares (Foto: Divulgação/SEAP)

Celulares,carregadores,tesouras, facas, alicates e chuços artesanais foram apreendidos em dois presídios de Pernambuco durante uma operação integrada de segurança da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP).

As apreensões ocorreram na quarta-feira (4) e quinta-feira (5) na Penitenciária Doutor Edvaldo Gomes (PDEG), em Petrolina, e no Presídio de Salgueiro (PSAL), na cidade de mesmo nome, ambos localizados no Sertão do Estado.

A ação, coordenada pela Polícia Penal, contou com o apoio da Polícia Militar, realizou revistas em celas, pavilhões e áreas comuns das duas unidades.

As ocorrências registradas e os materiais apreendidos serão encaminhados para providências administrativas e, se necessário, judiciais.

Materiais apreendidos:

PDEG – Petrolina

08 celulares;

10 carregadores;

01 tesoura;

01 faca;

01 chuço artesanal;

07 eixos de ventilador;

PSAL – Salgueiro

02 celulares;

01 carcaça de celular;

01 fone de ouvido;

04 carregadores;

01 cabo USB;

06 chuços artesanais;

05 maricas;

02 tesouras;

02 alicates;

08 invólucros, possivelmente cocaína, pesando aproximadamente 38g;

02 invólucros, possivelmente maconha, pesando aproximadamente 3g;