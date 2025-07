Embutimento de fios elétricos no Bairro do Recife é anunciado pelo governo

Fiação elétrica do Recife passará por processo para ser embutida (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

As fiações elétricas localizadas no Bairro do Recife devem passar por um processo de embutimento. A informação foi divulgada na terça-feira (29) e faz parte de uma parceria entre o governo do estado e a Neoenergia Pernambuco, que vão embutir, na primeira etapa do projeto, 43 quilômetros de cabos e cinco câmaras de manobra, o que representa 46% da rede elétrica da Ilha do Recife. O custo total para o serviço é de R$ 300 milhões.

A primeira etapa do projeto custará R$ 185 milhões e envolve a atualização da rede que atende cerca de 1.150 unidades consumidoras. O projeto inicial abrangerá pontos de alto valor histórico, cultural e turístico, como o Marco Zero, o Cais da Alfândega e a Praça do Arsenal.

A eliminação da fiação aérea contribui com a limpeza visual dos ambientes e com a preservação do patrimônio histórico. O governo afirma que essa primeira etapa abre caminho para a expansão do embutimento da rede em toda a ilha do Bairro do Recife.

Outras capitais brasileiras já contam com parte de sua fiação elétrica enterrada, a exemplo de Brasília (18,7%), Rio de Janeiro (12,7%), São Paulo (7,1%), Salvador (0,2%) e Fortaleza (0,1%).

De acordo com o governo de Pernambuco, os serviços devem contar com a contribuição de outros atores, como a prefeitura da cidade e empresas de telecomunicações que atualmente também utilizam os postes elétricos para sua rede de comunicação.

“É um projeto que exige a colaboração de diversos agentes, desde as empresas de telefonia até o poder público. A proposta é embutir toda a fiação que hoje está exposta, utilizando calhas subterrâneas e um projeto de engenharia estruturado”, detalhou o diretor de Relações Institucionais da Neoenergia, João Paulo Rodrigues.

“Do ponto de vista do setor produtivo, das instituições que estão aqui no bairro do Recife, principalmente das empresas do Porto Digital, a gente traz mais segurança elétrica, além de ter um fornecimento mais protegido, porque os fios vão estar subterrâneos”, pontuou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

“Com essa iniciativa, garantimos mais beleza para o bairro, mais segurança no fornecimento de energia e a melhoria na qualidade dos serviços de internet, algo essencial para o Porto Digital, que está no coração do centro. Estamos criando um grupo de trabalho para que os interessados possam participar da organização do plano operacional, garantindo que essa entrega aconteça o mais rápido possível", afirmou a governadora Raquel Lyra.