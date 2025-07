Quem é Fabinho FB, principal alvo de operação contra facção em Pernambuco

Ele usava três identidadades falsas com datas de nascimento, filiação e residências diferentes

Fabinho FB à esquerda. Ao lado, os itens apreendidos na operação (Foto 1: Reprodução/WhatsApp. Foto 2: Divugação/FICCO)

Considerado um dos criminosos mais procurados do estado, Fábio da Silva Rosa, conhecido como Fabinho FB, de 43 anos, estava foragido desde outubro de 2020. Ele foi preso pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO-PE), nesta sexta-feira (25).

Fabinho FB é conhecido pelo uso de diversas identidades falsas. No Comunicado de Mandado de Prisão, obtido pelo Diario de Pernambuco, ele utilizava os nomes Rafael Costa de Araújo, Luiz Davi da Silva Neto e, também, Fábio da Rosa da Silva. Os documentos possuem datas de nascimento, filiação e residências diferentes.

Fabinho foi capturado no bairro de Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, após diligências conduzidas pelas forças integrantes da FICCO. Com ele foram apreendidos um celular, bloqueadores de sinal de GPS e localizadores de rastreadores. Todos encaminhados para perícia.

Na Justiça, ele é acusado de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. As penas previstas ultrapassam os 30 anos de reclusão. O preso foi levado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), onde permanece detido.

Comparsa de John Caetano

Segundo a Polícia Federal, Fabinho FB era comparsa de John Caetano Rodrigues, conhecido como Jones, um dos sequestradores mais conhecidos no estado, nos anos 90. Ele também teria envolvimento em homicídios por motivos banais, conforme a PF.

Em 2016, Jones se envolveu na explosão do muro da Penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá, que resultou na fuga de cerca de 20 presos. Essa unidade penitenciária foi extinta em abril deste ano pelo governo de Pernambuco.

Em janeiro de 2025, na Vila dos Milagres, no Ibura, Zona Sul do Recife, a facção de John Caetano teria trocado tiros com o grupo rival, chefiado por Rosemberg Ramos da Silva (Berg), em uma disputa por área.

A FICCO é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP).