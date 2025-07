Mulher agredida com mais de 60 socos em elevador aguarda cirurgia reparadora (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A mulher de 35 anos agredida com mais de 60 socos pelo ex-namorado em Natal, Rio Grande do Norte, no último sábado (26), aguarda condições clínicas adequadas para fazer uma cirurgia reparadora no rosto. As informações são do jornal Tribuna do Norte.

Apesar da gravidade do espancamento, a vítima tem quadro de saúde considerado estável e já saiu do hospital. Suspeito do crime, o ex-jogador de basquete Igor Cabral, de 29, está preso preventivamente.

A agressão aconteceu no elevador de um prédio em Ponta Negra, Zona Sul de Natal, e foi registrada pela câmera de segurança do local.

As imagens mostram o casal discutindo e, quando a porta do elevador fecha, Igor parte para cima da mulher, desferindo vários socos. A vítima cai no chão e ele continua a agredi-la.

De acordo com relatos, o porteiro do prédio chamou a Polícia Militar no momento em que viu as imagens da câmera. Quando o elevador parou no térreo, moradores detiveram Igor até a polícia chegar.

Em depoimento, teria dito que teve um “surto claustrofóbico” no elevador e teria agredido a mulher porque “sentiu ciúmes”. Igor será indiciado por tentativa de feminicídio.