Nova Vacina

Pernambuco disponibiliza nova vacina contra hepatite A

A adesão da nova vacina no Estado segue orientação do Ministério da Saúde diante do aumento de casos da doença; a aplicação do imunizante será realizado em duas doses, com intervalo de seis meses entre elas

Diario de Pernambuco

Publicado: 29/07/2025 às 12:56