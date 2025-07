PRF promove encontro para orientar gestores municipais sobre transporte escolar em Pernambuco

A iniciativa integra a quinta fase da Operação Nacional de Segurança Viária da PRF, que busca reduzir sinistros envolvendo transporte de passageiros e proporcionar mais segurança a quem utiliza as rodovias federais do país.

Segundo a PRF, a partir do mês de agosto, serão intensificadas as ações de fiscalização dos transportes escolares (Foto: Divulgação / PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza nesta terça-feira (29), no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, um encontro com gestores municipais da Região Metropolitana do Recife e do Agreste de Pernambuco para tratar sobre as principais atualizações sobre a regularidade dos transportes escolares.

Essa iniciativa integra a quinta fase da Operação Nacional de Segurança Viária da PRF, que busca reduzir sinistros envolvendo transporte de passageiros e proporcionar mais segurança a quem utiliza as rodovias federais do país.

De acordo com a PRF, durante o mês de julho, mais de 600 motoristas, gestores de frota, secretários de educação e prefeitos já receberam orientações sobre as exigências de trânsito relacionadas ao transporte escolar em Pernambuco. A expectativa é que 800 pessoas recebam essas orientações.

Para o encontro desta terça (29), foram convidados cerca de 50 representantes de municípios na área de influência das Delegacias da PRF de Caruaru e Recife, que abrangem diversas cidades do Agreste e da Região Metropolitana.

Ainda segundo a PRF, a partir do mês de agosto, serão intensificadas as ações de fiscalização desse tipo de serviço, com foco na garantia da segurança de crianças e adolescentes que utilizam esse transporte.