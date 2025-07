Trânsito da Avenida Sul é modificado por obra da Compesa a partir da próxima semana

Serviço é de implantação de uma tubulação de esgoto no cruzamento da Rua Dormentos com a Avenida Sul, no bairro de São José, no centro do Recife, e acontecerá entre os próximos dias 4 e 7 de agosto, de acordo com a Compesa

O trânsito será modificado no período da noite, a partir da próxima segunda (4), até a quinta (7), das 21h às 5h (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Atenção, motoristas! Nos próximos dias, uma obra da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) modificará o trânsito no bairro de São José, no cruzamento entre a Avenida Sul e a Rua Dormentes, no centro do Recife. O serviço acontecerá entre a segunda-feira (4) até a quinta-feira (7), sempre durante à noite das 21h às 5h. Durante o dia não haverá alteração no trânsito.

O trabalho é de implantação de 40 metros de uma nova tubulação de esgoto na localidade, e será realizado por equipes da BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada. Todas as informações foram divulgadas pela Compesa na manhã desta terça (29). "Os motoristas devem ficar atentos à sinalização e seguir os desvios", afirmou em divulgação.

Esquema

Nos dias 4 e 5, a obra será realizada no lado esquerdo da via. Os veículos serão desviados para a faixa de ônibus.

Já nos dias 6 e 7, a obra acontece do lado direito da via. Os ônibus vão utilizar as faixas mistas.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o Plantão Social da obra pelo número/WhatsApp (81) 99256-4762.