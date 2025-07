Projeto Viva + Jovens transforma vidas na Ilha de Itamaracá com ações sociais

Projeto Viva + Jovens (Divulgação)

Há uma década, um sonho coletivo começou a ganhar forma no Alto Céu, uma comunidade da Ilha de Itamaracá, em Pernambuco. Movidos pelo desejo de mudar realidades e oferecer oportunidades, quatro amigos se uniram para criar o Projeto Viva + Jovens, uma iniciativa social que, desde então, vem impactando a vida de dezenas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Hoje, com ações que vão da educação ambiental ao artesanato, o projeto atende 38 jovens com idades entre 6 e 16 anos e é sustentado, sobretudo, pela força do voluntariado.

O presidente da organização, Francisco Costa, acompanha essa caminhada desde os primeiros passos. “Nosso objetivo sempre foi mostrar que é possível oferecer dignidade mesmo com poucos recursos. O que nos move é o compromisso com o futuro dessas crianças”, afirma.

O projeto funciona atualmente em uma casa alugada nas proximidades do Forte Orange, mantida com recursos arrecadados por meio de um bazar beneficente e das contribuições de voluntários. A estrutura abriga uma programação intensa e diversificada: de terça a sexta-feira, são oferecidas oficinas de artesanato, rodas de leitura, conversas formativas e aulas de pintura. Nos fins de semana, o espaço se transforma com ações sociais, mutirões ambientais, feiras e eventos comunitários, sempre de acordo com as demandas da população atendida.

Além das atividades fixas, o Viva + Jovens conta com parcerias importantes que ampliam seu alcance. Médicos e professores voluntários oferecem atendimentos e palestras, enquanto educadores ambientais promovem mutirões de limpeza nas praias e manguezais da região. O esporte também está presente no cotidiano dos participantes, reforçando o valor da disciplina, do respeito e do trabalho em equipe.

Os desafios, no entanto, são muitos. Manter uma estrutura constante, oferecer alimentação e ampliar a capacidade de atendimento requerem apoio contínuo. Apesar das limitações, a equipe do projeto não desanima. Cada sorriso, cada conquista das crianças atendidas é combustível para seguir adiante.

Pensando no futuro, o Viva + Jovens quer ir além: o objetivo é firmar novas parcerias com empresas privadas para capacitar adolescentes ao ingresso no mercado de trabalho, especialmente por meio de programas como o Jovem Aprendiz. A ideia é que os participantes saiam do projeto com bagagem não apenas acadêmica ou artística, mas com a vivência necessária para iniciar uma trajetória profissional digna e promissora.

“Nós queremos que eles sejam protagonistas de suas próprias histórias. Que aprendam, acima de tudo, o valor da vida e da solidariedade”, pontua o Francisco Costa, presidente da ONG.