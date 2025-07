Bandeira vermelha no patamar 2 entra em vigor em agosto; saiba como economizar

A conta de energia ficará mais cara em agosto com a bandeira vermelha no patamar 2. Isso significa a cobrança adicional de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos

A Neoenergia Pernambuco alerta que o uso consciente da energia elétrica e a adoção de hábitos simples na rotina, podem contribuir com a redução do custo (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou, na última sexta-feira (25), que a bandeira tarifária que estará em vigor em agosto é a vermelha patamar 2. Com isso, as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 7,87 (sete reais e oitenta e centavos) para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

De acordo com a Aneel, a medida, que abrange todos os estados do país, foi adotada em razão da continuidade do risco hidrológico, diante da diminuição do volume de chuvas nas áreas onde estão instaladas as hidrelétricas.

Segundo a Neoenergia Pernambuco, o uso consciente da energia elétrica e a adoção de hábitos simples na rotina, podem contribuir com a redução do custo. Essas práticas podem aliviar o orçamento familiar, além de colaborar com o meio ambiente.

Entre as principais práticas que podem ser adotadas na rotina, os consumidores devem ficar atentos aos equipamentos que esquentam e resfriam por meio de eletricidade, esses são os que gastam mais energia, como ar-condicionado, geladeira e chuveiro elétrico.

No caso do ar-condicionado, a utilização do equipamento na temperatura entre 23 e 24ºC faz com que o eletrodoméstico gaste menos energia, evitando que o ar-condicionado fique funcionando constantemente para atingir uma temperatura muito baixa. Além disso, outra dica é fazer a limpeza do filtro e vedar portas e janelas.

Já o chuveiro elétrico, pode ter o consumo de energia amenizado com o controle da temperatura. Uma dica é colocar o chuveiro na posição verão ao invés de inverno. Outro fator que varia no consumo de energia é a potência do eletrodoméstico, quanto menor a potência, menos vai gastar.

Confira outras dicas de economia de energia que podem ser aplicadas em qualquer residência, comércio ou indústria: