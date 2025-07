Projeto reintegra quase 20 mil crianças e adolescentes são educação em PE nos últimos oito anos

Escola Estadual Nicota Soares (Foto: Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP)

Cerca de 20 mil crianças e adolescentes pernambucanos retornaram às salas de aula no Estado entre 2017 e 2025, após terem evadido da escola. A análise foi a partir da implementação do projeto Busca Ativa Escolar (BAE), uma ferramenta social e tecnológica de combate à evasão e exclusão escolar, promovido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Os dados foram divulgados nesta segunda (28).

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), nos últimos oito anos, foram cerca de 300 mil crianças e adolescentes identificados fora da escola ou em risco de evasão que voltaram para as salas de aula em todo Brasil, graças à Busca Ativa Escolar (BAE).

Problema que persiste

Embora o Brasil tenha avançado nas últimas décadas em termos de acesso à educação, o problema da exclusão escolar ainda persiste. Segundo a PNAD Contínua 2024, mais de 993 mil crianças e adolescentes de 4 a 17 anos - faixa etária em que a matrícula é obrigatória - não frequentam a escola no Brasil. Esse número representa 2% de meninas e meninos que ainda não têm garantido o pleno direito de estar na escola e aprender. Em Pernambuco, esse percentual também é de 2%.

O perfil de crianças e adolescentes excluídos revela desigualdades persistentes. Meninos representam 55% do total, enquanto as meninas são 45%. Em Pernambuco, 52% dos que estão fora da escola são meninos e 48% meninas. Em relação à raça/cor, 67% são pretas, pardas ou indígenas, o que reforça a necessidade de políticas públicas que enfrentem desigualdades de forma estruturada e intersetorial. Em Pernambuco, são 72%.

O grupo de 15 a 17 anos concentra o maior índice de exclusão: são 440 mil adolescentes fora da escola, justamente quando deveriam estar concluindo a educação básica. Em Pernambuco, esse número chega a 22.267 meninos e meninas. A exclusão também tem forte relação com a renda das famílias. Do total de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola, quase 400 mil vivem nas famílias 20% mais pobres do País. Em Pernambuco, são 23.492 nesta condição.

Em relação ao território, 195 mil dos que estão fora da escola vivem na zona rural, enquanto 797 mil estão na zona urbana – mostrando que, mesmo em regiões com maior concentração de escolas, ainda há barreiras que dificultam o acesso e a permanência na educação. Em Pernambuco, 9.469 estão na zona rural e 33.989 na área urbana.

Projeto

O Busca Ativa Escolar (BAE) é uma estratégia que tem o objetivo de apoiar gratuitamente os governos na identificação, no registro, no controle e no acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. Os municípios e estados têm dados concretos que possibilitam planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que contribuam para a garantia de direitos de meninas e meninos.

Além da análise numérica, as organizações lançam uma avaliação da Busca Ativa Escolar, a partir da escuta de gestores públicos e de dados da estratégia. A adesão à Busca Ativa Escolar (BAE) pode ser feita por meio do site buscaativaescolar.org.br, que oferece apoio técnico, materiais formativos e uma plataforma digital para ajudar gestores públicos a enfrentar a exclusão escolar de forma estruturada e intersetorial.

A estratégia é composta por uma metodologia social e uma ferramenta tecnológica disponibilizadas gratuitamente para estados e municípios. Ela foi desenvolvida pelo UNICEF e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), com apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Sobre o UNICEF

O UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, trabalha para proteger os direitos de cada criança e adolescente, em todos os lugares, especialmente os mais vulneráveis, nos locais mais remotos. Em mais de 190 países e territórios, fazemos o que for preciso para ajudar crianças e adolescentes a sobreviver, prosperar e alcançar seu pleno potencial. Em 2025, comemora 75 anos no Brasil. O trabalho do UNICEF é financiado inteiramente por contribuições voluntárias.