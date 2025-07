Mães e filhas são atacadas por pitbull enquanto aguardavam transporte escolar

Ataque de pitbull em Iguaracy contra duas mulheres e duas crianças ocorreu enquanto elas aguardavam transporte escolar (Foto: Reprodução)

Duas mães e suas filhas, de 2 e 3 anos de idade, passaram por um momento de tensão na manhã desta segunda (28) em Iguaracy, no Sertão de Pernambuco, ao serem atacadas por um cachorro da raça pitbull. No momento do ataque, elas estavam aguardando o transporte escolar das crianças.

O caso foi registrado por câmeras de segurança da localidade. É possível ver o momento em que o animal aparece em um terreno baldio em frente à casa onde as mulheres e as crianças aguardam o transporte. O pitbull atravessa a rua e se aproxima das crianças, que logo são puxadas pelas mães.

O animal insistiu no ataque e fez com que uma das mães se desequilibrasse com a filha no colo. Logo após isso, o cachorro morde diversas vezes a perna da mulher, que é ajudada por um familiar. Ele dá chutes para espantar o animal, que estava quase em cima das vítimas.

Um motociclista, um passageiro e um motorista que passavam pelo local deixaram seus veículos para ajudar no resgate. Eles imobilizaram o animal e o levantaram. Após o ataque, as crianças seguiram para a escola e a mãe atacada na perna foi levada ao hospital da cidade para passar por exames.

O marido da mulher que conseguiu escapar do ataque, Bruno Lopes, de 38 anos, contou que o animal foi resgatado pela prefeitura e passará por exames.

“O pessoal da prefeitura pegou, fez até exames nele e tudo mais. E pelo que a gente soube, ele vai ficar em observação, até para ver se questão de raiva e tudo mais. Fiz um Boletim de Ocorrência e a cidade é muito pequena, provavelmente a gente conhece o dono do animal. A gente não teve prejuízo muito grande, só a minha cunhada que ficou ferida na perna”, relatou.

Pernambuco conta com uma lei criada em 18 de novembro de 2003, alterada em 2021, que estabelece critérios de responsabilidade para a criação, o registro, o manejo e a condução de cães das raças Pitbull, Pitbull Terrier, Dobermann e Rottweiler. Outros cachorros com perfil anti-social devem seguir a mesma norma.

A lei prevê estruturação correta dos espaços reservados para os animais, impedindo a fuga deles ou o contato com pessoas sem supervisão; a condução correta dos cães em espaços públicos, que só deve ser feita por maiores de idade com o uso de equipamentos de contenção, como guias curtas, coleiras de controle, focinheiras e outros dispositivos; além do registro obrigatório dos cães das raças Pitbull e Rottweiler, em órgão estadual responsável.

O tutor que não cumprir a lei pode pagar uma multa que varia entre R$ 1 mil e R$ 10 mil, além de ter o animal apreendido e responsabilização civil e criminal. Em caso de reincidência, o valor da punição é dobrado.