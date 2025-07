Mulher é esfaqueada em ponto de ônibus no Cabo de Santo Agostinho

Vítima foi socorrida para um hospital da cidade após ser golpeada com uma faca em via pública

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Reprodução/PCPE)

Uma mulher identificada como Fabiana, de 32 anos, foi esfaqueada em um ponto de ônibus no Centro do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, na tarde de sexta-feira (25). O caso aconteceu perto de um mercado da cidade, segundo a Polícia Civil.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a mulher ensanguentada e ofegante no chão. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela delegacia da cidade no mesmo dia como lesão corporal por violência doméstica/familiar.

A vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar local após ser lesionada com diversos golpes de faca.

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho informou qeu acompanha o caso e que a vítima já recebeu alta hospitalar.

Violência no estado

Uma pesquisa divulgada na quinta-feira (24) pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 mostra que Pernambuco é o estado com a maior taxa de vítimas de homicídios dolosos do país. Ao todo, o ano de 2024 registrou 3.349 vítimas, o equivalente a 35,1 mortes por 100 mil habitantes.

O índice considera homicídios dolosos (quando há intenção de matar), mortes decorrentes de intervenções policiais (como em operações), feminicídios (crimes contra a vida de mulheres por gênero) e seis casos ocorridos em unidade prisional em 2024.