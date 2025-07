Roberto Pereira é eleito membro da Academia Pernambucana de Letras

O escritor foi eleito com 30 votos favoráveis e irá ocupar cadeira deixada por Marcos Vinícius Vilaça

Eleição de Roberto Pereira na APL (Foto: Reprodução/Instagram)

O escritor Roberto Pereira foi eleito para ocupar a cadeira número 35 da Academia Pernambucana de Letras, sucedendo a Marcos Vinícius Vilaça. A eleição foi realizada nesta segunda-feira (28) e Roberto teve 30 votos favoráveis.

A eleição para a cadeira 35 aconteceu em sessão na APL, com candidatura aprovada por 30 votos, número considerado expressivo e reflexo de seu prestígio na comunidade literária e cultural pernambucana.

“Eu recebo [esse resultado] com muita alegria e de forma emocionada, porque vou ocupar a cadeira de número 35, que pertenceu a um dos pernambucanos mais ilustres neste Brasil, Marcos Vilaça. Esse número enorme, de 30 votos no universo de 31 votantes, foi algo que me surpreendeu de forma extraordinária”, afirmou Roberto Pereira.

O escritor ainda destacou que assumir uma cadeira na Academia é uma grande responsabilidade.

“Entendo que os acadêmicos é quem devem imortalizar as academias. E a forma de trabalhar em prol dessa imortalidade é utilizando projetos, tarefas e, no meu caso, eu irei defender sempre a preservação do patrimônio histórico e cultural, que é um traço forte na trajetória. Também vou trabalhar para fomentar a cultura, principalmente a cultura popular, que anda um pouco desprezada, e incentivar a juventude ao ato de leitura e da boa prática da gramática portuguesa”, complementou.

O presidente da Academia Pernambucana de Letras, Lourival Holanda, destacou que Roberto Pereira enriquece a associação.

“Acreditamos que sua presença representa um ganho para a diversidade de talentos que possuímos, enriquecendo o corpo de membros da instituição. Estamos muito satisfeitos, pois sua figura é agregadora. Sua chegada afasta quaisquer controvérsias. Houve muitos nomes, muitos votos, e um consenso foi estabelecido”, ponutou.

Trajetória

Roberto Pereira atuou como secretário de Educação e Cultura tanto na cidade do Recife quanto no estado de Pernambuco. Durante suas gestões, implementou projetos ambiciosos de fomento cultural, coordenando programas de restauração do patrimônio histórico e abrangendo uma expressiva editoração, com média de 1,5 livro publicado por mês ao longo de quatro anos.

Sua atuação à frente da Fundarpe incluiu obras de preservação de monumentos históricos do estado e uma expansão editorial marcante. No Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural, atuou por duas gestões, sendo um defensor das tradições e da memória de Pernambuco.

Além disso, Cooperou como assessor especial nas duas gestões de Marco Maciel na VicePresidência da República, presidiu a Fundação de Cultura da Cidade do Recife e a Empetur.

Reconhecido conferencista, já ministrou palestras na própria APL, no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano e em diversas instituições de ensino.