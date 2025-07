Homem é encontrado morto dentro de saco de lixo nas margens da BR-101, em Jaboatão

IML de Petrolina fica no Sertão (Arquivo)

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto dentro de um saco de lixo no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão do Guararapes, no Grande Recife, na tarde desta segunda-feira (28).

O corpo foi localizado por populares que passavam pelas margens da BR-101. O saco de lixo estava em um gramado e o Instituto de Criminalística (IC) esteve no local para analisar a ocorrência. O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) no bairro de Santo Amaro, no Recife.

A motivação do crime ainda é desconhecida e está sob investigação da Polícia Civil. Informações extraoficiais dão conta de que o homem teria por volta dos 20 anos de idade.

Pernambuco lidera em casos de homicídio

Pernambuco registrou a maior taxa de vítimas de homicídios dolosos do Brasil em 2024, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado nesta quinta-feira (24) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O estado contabilizou 3.349 vítimas no ano passado, o que representa 35,1 mortes por 100 mil habitantes.

O índice leva em conta homicídios dolosos (quando há intenção de matar), mortes resultantes de ações policiais, feminicídios e seis casos ocorridos em unidades prisionais no estado. A taxa de Pernambuco é mais que o dobro da média nacional, que foi de 17,1 mortes por 100 mil habitantes no mesmo período.