Interdição na Avenida Boa Viagem já começou para obras do Projeto Orla Parque

As obras fazem parte do Projeto Orla Parque

Recife, PE, 28/07/2025 - OBRAS NA ORLA DE BOA VIAGEM - Imagens das obras na orla de Boa Viagem, Orla Parque. (Rafael Vieira)

A partir do último sábado (26), teve início a interdição parcial da Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, para a continuidade das obras da quarta etapa do Projeto Orla Parque.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) iniciou a intervenção interditando as duas faixas da direita no trecho a partir do cruzamento com a Rua Herculano Bandeira, afetando o acesso à entrada de Brasília Teimosa e à pista leste da Avenida Antônio de Góes. A expectativa é de que as alterações durem até o final de novembro.

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15 < >

Com a mudança, os condutores que desejam acessar a Rua Comendador Moraes devem fazê-lo por uma abertura provisória no canteiro central da Avenida Antônio de Góes.

A Rua Comendador Moraes passa a operar com sentido único de entrada para Brasília Teimosa, enquanto a Rua Eduardo Jorge muda temporariamente para sentido de saída do bairro, facilitando a circulação dos veículos durante o período da obra.