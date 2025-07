Apenas 10 praias do litoral de Pernambuco estão aptas a banho

De acordo com a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), 17 trechos do litoral pernambucano superaram o limite máximo coliformes termotolerantes ou apresentaram mais de 2500 coliformes termotolerantes na última amostragem, realizada nos dias 21 e 22 de julho

O mapeamento analisou praias das cidades do Recife, Jaboatão do Guararapes, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Itamaracá e Igarassu, Ipojuca, Tamandaré e São José da Coroa Grande (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A inspeção semanal da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) constatou que das 27 praias analisadas no litoral de Pernambuco, apenas 10 estão em condições adequadas para os banhistas.

Segundo a análise da CPRH, 17 praias superaram o limite máximo de 1000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra ou apresentaram mais de 2500 coliformes termotolerantes na última amostragem, realizada entre os dias 21 e 22 de julho.

O mapeamento analisou praias das cidades do Recife, Jaboatão do Guararapes, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Itamaracá e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, além de Ipojuca, Tamandaré e São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco.

Ainda de acordo com a Agência, o critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.

Praias aptas a banho

Praia do Forte, em frente ao Forte Orange, em Itamaracá

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem), no Recife

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15, no Recife

Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica), em Jaboatão dos Guararapes

Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa, em Ipojuca

Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01, em Ipojuca

Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros, em Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré, em Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua, em Tamandaré

Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo, São José da Coroa Grande

Praias inadequadas para banho



Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano), no Recife

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II), em Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária, em Jaboatão dos Guararapes

Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares), em Jaboatão dos Guararapes

Praia de Suape, praia de Suape, 6, no Cabo de Sto Agostinho

Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto, no Cabo de Santo Agostinho

Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo), no Cabo de Santo Agostinho

Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube, em Paulista

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa), em Paulista

Praia do Janga, em frente à Rua Betânia, em Paulista

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce, em Olinda

Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE), em Olinda

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios, em Olinda

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres, em Olinda

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros, em Itamaracá

Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar, em Itamaracá

Praia do Capitão ( Mangue Seco), acesso pela PE-014, em Igarassu

Segundo a CPRH, a amostragem é feita na isóbata de 1m de profundidade, local mais utilizado para recreação. As análises são realizadas conforme o estabelecido pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater para coliformes termotolerantes.