Quadrilha de contrabando de anabolizantes é alvo de operação da PF no estado

Eletrônicos e anabolizantes foram apreendidos pela PF (Foto: Divulgação/PF)

Uma quadrilha especializada em contrabando de anabolizantes, eletrônicos e outros produtos importados foi alvo da Polícia Federal em Pernambuco, na manhã da última terça-feira (8), durante a deflagração da Operação Procedência. A ação contou com apoio da PF no Ceará e teve como foco combater uma associação criminosa que atuava no comércio ilegal de itens estrangeiros por meio das redes sociais.

As investigações, iniciadas em novembro de 2023, revelaram que os suspeitos utilizavam transporte aéreo para internalizar mercadorias de origem estrangeira, especialmente anabolizantes e produtos eletrônicos, com o objetivo de revendê-los de forma clandestina na internet. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Fortaleza, no Ceará, por determinação da 13ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco.

Durante a operação, foram apreendidos celulares, perfumes importados, medicamentos e anabolizantes. A PF agora busca identificar outros integrantes do esquema, confirmar o modo de operação da quadrilha e rastrear bens adquiridos com os lucros da atividade criminosa.

“A investigação visa desarticular toda a estrutura do grupo, desde os fornecedores até os canais de comercialização utilizados na internet”, explicou o delegado Giovane Santoro, responsável pela operação.

Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando, descaminho e associação criminosa. Somadas, as penas podem chegar até 12 anos de reclusão.