Líder de quadrilha de tráfico de drogas e comércio de armas é preso em operação policial

Informações foram repassadas em entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta (11), na Sede da Polícia Civil de Pernambuco, na área central do Recife (Foto: Divulgação/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco realizou a prisão do líder de uma quadrilha de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo, que atuava no litoral e Agreste do Estado. A operação “Costa Pacífica”, deflagrada nesta sexta (11), em quatro cidades pernambucanas, cumpriu também outros dois mandados de prisão contra criminosos ligados à organização.

As informações foram repassadas pela delegada do caso, Thayná Fioresi, em entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta (11), na Sede da Polícia Civil, na região central do Recife.

No total, dez mandados judiciais – quatro de prisão, seis de busca e apreensão – foram cumpridos nas cidades de Jaboatão dos Guararapes, Igarassu, Abreu e Lima, no Grande Recife, e Tacaimbó, no Agreste do Estado.

Segundo a delegada Fioresi, a quadrilha estava na mira da polícia desde 2023, quando foi realizada uma prisão que acendeu alerta sobre o grupo criminoso.

“O trabalho iniciou no final de 2023 através de uma prisão em flagrante. Diante disso, foram empreendidas diversas técnicas de investigação que culminou no cumprimento hoje pela manhã da deflagração da operação de repressão qualificada ‘Costa Pacífica’”, explicou.

Perfil de atuação

A organização criminosa também está ligada a homicídios no litoral sul, segundo Fioresi. “São pessoas altamente ligadas ao tráfico de drogas na região e consequentemente aos homicídios na região da Costa, como Tamandaré, Gaibu, Cabo, Jaboatão dos Guararapes. Então, é uma organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, tráfico de armas e homicídios também”, acrescentou

Mandados e apreensões

Além das prisões, ainda há um alvo sendo procurado em outro estado, conforme disse a delegada. “Ele está em outro estado, a gente também não pode passar informações de qual estado ele tá e também é um dos responsáveis por fornecer drogas para a região”, destacou.

A partir dos resultados da operação Costa Pacífica, a polícia espera entender melhor a rede interestadual criminosa da quadrilha, pontuou a Fioresi. “A polícia espera, com certeza, mais provas de outros envolvidos, de outras ligações, até mesmo interestadual, para que a gente consiga, combater o tráfico de drogas na região e consequentemente os homicídios também”.

Na ação policial desta sexta (11), foi apreendido um carro de luxo da marca BMW, alguns outros veículos de menor porte, mais de 90 munições de calibre 9mm, uma pistola, dinheiro, uma porção de droga, e balança de precisão. Celulares também foram apreendidos e contas bancárias foram bloqueadas.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Sobre a Costa Pacífica

A investigação foi iniciada em setembro de 2023, com o objetivo de identificar e desarticular Organização Criminosa voltada à prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Comércio Ilegal de Arma de Fogo.

Na execução foram empregados 50 (cinquenta) Policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco – DINTEL, contando ainda com o apoio operacional da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização – GISO/SEAP-PE.