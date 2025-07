128 quilos de "cocaína-exportação" são apreendidos em ônibus no Sertão

A droga estava acondicionada em 116 tabletes, escondidos na carenagem do veículo. O motorista do coletivo foi preso em flagrante e levado para a audiência de custódia

Tabletes de cocaína estavam no teto do ônibus (Polícia Civil)

Cento e vinte e oito quilos de cocaína pura, conhecida como “cocaína-exportação”, foram apreendidos em um ônibus, em Floresta, no Sertão pernambucano, em uma operação da Polícia Civil.

A droga estava acondicionada em 116 tabletes, escondidos na carenagem do veículo.

O motorista do coletivo foi preso em flagrante e levado para a audiência de custódia.

A operação aconteceu na quarta (16) e foi divulgada nesta quinta (17).



Segundo a Polícia Civil, a ação foi realizada pela da 12ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico, de Petrolina.



Como foi



Coordenada pelo delegado Joseilton Sampaio, a investigação sobre essa quadrilha faz parte de uma série de ações realizadas desde 2024.



A polícia identificou que, mesmo depois de prisões e apreensões, remessas de drogas foram mantidas para a região.

Os tabletes de entorpecente eram enviados de outros estados para abastecimento no Sertão pernambucano.

Os policiais civis identificaram a rota de transporte da droga e localizaram um ônibus suspeito trafegando pela rodovia PE-360.

Durante a abordagem, os agentes encontraram o entorpecente escondido em compartimentos ocultos do veículo.

O suspeito foi detido no local e encaminhado à sede da 12ª DPRN, onde foi autuado em flagrante.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros envolvidos na organização criminosa

“O motorista ficou incomodado com a presença da polícia. Fizemos buscas no veículo e encontramos os 116 tabletes de cocaína em vários compartimentos e na carenagem do ônibus”, observou o delegado.