Mulher é encontrada morta no meio da rua com ao menos 6 marcas de tiros

Corpo da vítima, de 45 anos, foi encontrado por volta das 4h desta segunda (28), no Centro de Paudalho. Ela apresentava pelo menos seis perfurações de arma de fogo no tórax

Mulher foi morta em Paudalho (Redes Sociais )

Uma mulher foi encontrada morta a tiros, na madrugada desta segunda-feira (28), na Avenida Confederação do Equador, no Centro de Paudalho, Zona da Mata Norte de Pernambuco.



O corpo de Ana Cristina Rodrigues da Silva, de 45 anos, foi encontrado por volta das 4h.

De acordo com a polícia, Ana Cristina foi encontrada morta em uma via pública e apresentava pelo menos seis perfurações por disparo de arma de fogo na região do tórax.

O corpo passou por perícia no local e em seguida foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), informou que o caso foi registrado na 11ª Delegacia Seccional de Goiana. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime.", diz nota.