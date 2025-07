Chuva: Inmet atualiza alerta de ‘Perigo’ para 37 municípios de Pernambuco

Avenida Dom Hélder na manhã desta segunda (28) (LARISSA CORREA/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, às 10h desta segunda-feira (28), a previsão de chuva e manteve alerta de ‘Perigo’ para 37 municípios do estado de Pernambuco. Ele é válido até as 10h da terça.

O grau de severidade ‘Perigo’ indica a possibilidade de acúmulo de chuva entre 30mm e 60mm, a hora, ou 50mm e 100mm, o dia.

Segundo o Inmet, a diferença entre o alerta emitido nesta segunda em relação ao publicado no domingo é uma pequena redução do trecho que poderá ser atingido.

No anterior, incluía toda a faixa litorânea do estado, pegando de ponta a ponta as zonas da mata Norte e Sul, passando pela Região Metropolitana do Recife.

No alerta desta segunda, o extremo norte do litoral ficou de fora, exatamente o município de Pernambuco que mais choveu nas últimas 12h, segundo monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac): Goiana.

A plataforma pluviométrica de Ponta de Pedra registrava mais de 50mm de acúmulo de água até as 10h20 desta segunda.

Confira os municípios inclusos no alerta do Inmet:

Abreu e Lima, Água Preta, Amaraji, Araçoiaba, Barreiros, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Carpina, Chã de Alegria, Cortês, Escada, Feira Nova, Gameleira, Glória do Goitá, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Joaquim Nabuco, Lagoa de Itaenga, Moreno, Olinda, Palmares, Paudalho, Paulista, Pombos, Primavera, Recife, Ribeirão, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, São Lourenço da Mata, Sirinhaém, Tamandaré, Tracunhaém, Vitória de Santo Antão e Xexéu.