Assalto a joalheria termina em perseguição e suspeito ferido no Sertão (Ascom/PMPE)

Dois homens foram detidos por policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Milit poucas horas após assaltarem uma joalheria no município de Buíque, no Sertão de Pernambuco. A dupla estava de posse de um revólver e diversos produtos subtraídos da loja. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 23 mil.

De acordo com as funcionárias do estabelecimento, um dos assaltantes rendeu as atendentes com uma arma de fogo, roubou joias e celulares e ainda fez ameaças. Após o crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

Com base nas características repassadas pelas vítimas, o efetivo policial iniciou diligências e, com o apoio de guardas de trânsito, localizou os suspeitos na comunidade do Carneiro, zona rural da cidade. Durante a tentativa de abordagem, os homens tentaram fugir, mas perderam o controle da moto ao passar em alta velocidade por um quebra-molas e acabaram caindo.

Na abordagem, foram apreendidos um revólver calibre .38 com nove munições e uma bolsa contendo os materiais roubados: R$ 6 mil em relógios, R$ 6,2 mil em alianças, R$ 3,7 mil em pulseiras, R$ 3,8 mil em correntes, R$ 630 em pingentes, R$ 2,88 mil em colares religiosos, além de dois aparelhos celulares.

Segundo nota da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), os envolvidos são primos. O garupa, que já possuía antecedentes criminais, foi conduzido à Delegacia de Arcoverde. O piloto, que sofreu fratura exposta na queda, está sob custódia em uma unidade de saúde local.