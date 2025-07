Professor é assassinado a facadas no Agreste

Kleber Camelo era coordenador metodológico do Comite de Cultura de Pernambuco; suspeito de 16 anos foi autuado pelo homicídio

Kleber Camelo era professor da rede estadual (Reprodução/Redes sociais)

Um professor da rede estadual de ensino foi assassinado a facadas no município de São Vicente Férrer, Agreste de Pernambuco, na noite deste sábado (26). Kleber Camelo, de 44 anos, além de educador, era coordenador metodológico do Comitê de Cultura de Pernambuco, onde também atuava na produção das ações na Zona da Mata e Agreste, mobilizando artistas, coletivos e instituições.

Segundo a Polícia Civil pernambucana, um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante por meio da Delegacia de Goiana. O suspeito foi autuado pelo homicídio de Kleber e "levado à delegacia para realizações dos procedimentos cabíveis", como informa a nota da corporação.

Em publicação compartilhada nas redes sociais, o Comitê de Cultura do estado emitiu uma nota de pesar, se referindo a Kleber como "um ser humano extraordinário, cuja trajetória deixou marcas profundas na cultura, na educação e, sobretudo, nas pessoas".

"Professor de História, respeitado e amado em São Vicente Férrer, Kleber foi muito mais do que um educador: foi um elo entre saberes, afetos e possibilidades. Dedicou-se à formação de jovens, ao fortalecimento da cultura local e à produção audiovisual com sensibilidade, escuta e compromisso. Sua ausência é sentida com imenso pesar. Mas sua presença seguirá pulsando em cada ação, cada encontro, cada ideia que ajudou a florescer", escreveu o Comitê.