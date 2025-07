Inmet prevê chuva mais forte neste domingo e segunda

Previsão do Inmet para o final de semana (REPRODUÇÃO/SITE DO INMET)

Vai chover mais forte em 38 municípios de Pernambuco neste final de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A última atualização do seu portal, às 10h desta sexta-feira (25), trouxe alerta de 'Potencial Perigo' quanto ao grau de severidade das chuvas.

O Inmet aponta que, das 16h do domingo (27) às 10h da segunda-feira, deve chover entre 20mm a 30mm, por hora, ou 50mm, no dia, em toda a faixa litorânea do estado, abrangendo municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e da Mata Sul.