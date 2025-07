Frio surpreende Araripina com sensação térmica de 14°C

Araripina fica a 683 km do Recife, situada próxima à divisa com o Piauí (Foto: Prefeitura de Araripina)

A cidade de Araripina, no Alto Sertão de Pernambuco, registrou na madrugada desta terça-feira (23) uma queda brusca de temperatura. A sensação térmica chegou aos 14°C, acompanhada de neblina, fenômeno raro para a região marcada pelo clima semiárido.

Nas primeiras horas da manhã, moradores relataram surpresa com a paisagem encoberta por névoa e o frio incomum. Ainda segundo as informações, eles tiveram de recorrer a agasalhos reforçados.

Araripina fica a 683 km do Recife, situada próxima à divisa com o Piauí. Segundo informações extraoficiais, o inverno de 2025 tem sido um dos mais rigorosos em mais de uma década em Pernambuco, afetando especialmente as cidades do Sertão.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) o município se encontra em risco de baixa umidade, com bandeira amarela, indicando um perigo potencial.

O que diz a meteorologista

Baseada pelos no dados de temperatura liberados pela estação de Oricuri, a meteorologista Advania, aponta que os dados não mostram uma temperatura tão baixa ao ponto da sensação térmica chegar aos 14°C.

“São esperadas temperaturas mais frias essa época do ano, pois estamos na estação do Inverno no Hemisfério Sul, quando as temperaturas naturalmente já são mais baixas, sobretudo no interior de Pernambuco (muito influenciados pela altitude em algumas cidades, como é o caso de Araripina que tem uma altitude de 639 m). No entanto, até o momento, está tudo dentro do esperado.”, pontuou.

A meteorologista ainda destaca a presença ou ausência de nuvens à noite também influencia bastante na mudança de temperatura. “céu limpo favorece a perda de calor por radiação no período da noite e madrugada, levando a madrugadas mais frias, enquanto noites nubladas funcionam como uma “tampa térmica”, impedindo a perda de calor e mantendo as temperaturas mínimas mais elevadas, mas ainda assim, são noites mais frias essa época do ano por conta da estação.”

Neste ano a cidade de Araripina registrou no mês de julho, 17,7°C. As temperaturas mais baixas registradas até o momento foram em abriu de 2007, com 11,5 °C e, julho de 2008 com 12°C.