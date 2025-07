Hospitais do Grande Recife recebem mais de R$ 30 milhões para ampliar atendimentos

Novos equipamentos adquiridos para hospitais do estado (Foto: Divulgação)

Os hospitais Pelópidas Silveira (HPS), Miguel Arraes (HMA) e Dom Helder Câmara (HDH), localizados no Grande Recife, receberam investimentos de mais de R$ 30 milhões para obras e aquisição de materiais como tomógrafo computadorizado, mesas cirúrgicas, monitores multiparamétricos, microscópio cirúrgico, entre outros.

De acordo com a gestão estadual, o foco é aumentar a capacidade de atendimento à população.

O Hospital Pelópidas Silveira, localizado na Zona Oeste do Recife, recebeu equipamentos como tomógrafo computadorizado, aparelhos de ultrassonografia e ecocardiograma com doppler. O valor de R$ 8,3 milhões foi aplicado na estruturação do centro cirúrgico e de diagnóstico por imagem.

O centro cirúrgico também recebeu mesas cirúrgicas, monitores multiparamétricos, carros de anestesia e um microscópio cirúrgico. A UTI e o Centro de Material Esterilizado (CME) agora têm ventiladores pulmonares, novos autoclaves e lavadoras ultrassônicas, totalizando mais de 700 itens adquiridos.

Já o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, teve a sala de tomografia computadorizada renovada, triplicando a capacidade mensal de exames, graças a um tomógrafo com softwares avançados e maior agilidade.

O centro diagnóstico também foi ampliado com salas de ultrassonografia, raio X, endoscopia e ecocardiograma, além da aquisição de equipamentos como ultrassonógrafos, sistemas de vídeoendoscopia e broncoscópios.

O bloco cirúrgico recebeu mesas cirúrgicas e focos de teto com LED, enquanto áreas de internamento e emergência foram equipadas com camas hospitalares elétricas, monitores multiparamétricos, ventiladores de transporte e aparelhos de capnografia. A central de material esterilizado recebeu novos autoclaves e termodesinfectoras.

O Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, recebeu um investimento de R$ 11,6 milhões para a implantação de um novo parque tecnológico, com a aquisição de 322 equipamentos destinados às áreas assistenciais e de apoio técnico. A reestruturação do setor de hemodinâmica será usada para diagnósticos e tratamentos cardiovasculares mais precisos e ágeis.

O centro de material e esterilização foi modernizado com autoclaves, termodesinfectoras e sistemas automatizados que otimizam os processos e reduzem riscos de infecção. O bloco cirúrgico foi equipado com arco cirúrgico, mesas cirúrgicas elétricas e focos de teto, enquanto equipamentos de alto impacto clínico, como monitores multiparamétricos, ventiladores pulmonares, bombas injetoras e aparelho de raio-x digital, foram incorporados.



Além disso, o hospital conta agora com equipamentos essenciais à rotina hospitalar, como agitadores de plaquetas, camas hospitalares, eletrocardiógrafos, desfibriladores, ultrassom com Doppler e demais aparelhos fundamentais para o atendimento à população.