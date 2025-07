Governo lança programa para aumentar número de celulares roubados em Pernambuco

Devolução de celulares roubados através do Programa Recupera (Foto: Divulgação/SDS-PE)

Vítimas que tiveram seus celulares furtados ou roubados em Pernambuco receberam uma resposta do governo do estado no âmbito da segurança pública na tentativa de recuperar os aparelhos perdidos. O Programa Recupera foi lançado com o objetivo de devolver os celulares à estas pessoas. Nesta terça-feira (15), foi feita a devolução dos primeiros 200 aparelhos.

A entrega foi realizada no auditório da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), no bairro de Santo Amaro, no Recife. A pasta explica que as forças de segurança começaram a atuar em duas frentes para aumentar o número de devolução de aparelhos e ao mesmo tempo combater o comércio ilegal de celular.

Dados da SDS-PE apontam que Pernambuco registrou e 52.143 roubos ou furtos de celulares em 2024, o que represneta uma redução de apenas 1,1% em relação a 2023.

O Programa Recupera identifica aparelhos subtraídos a partir dos boletins de ocorrência e do cadastro no Alerta Celular. Com base no número do IMEI dos aparelhos, registrado pelas vítimas, é feito um cruzamento de dados que possibilita a recuperação do celular. Quando um celular é localizado, a pessoa que está de posse do equipamento é intimada, via WhatsApp, a comparecer à delegacia para devolução do bem.

Paralelamente, a Polícia Militar realiza as abordagens durante as rondas ostensivas nas ruas, verificando se o celular tem registro de furto ou roubo no Sistema Alerta Celular.

"As ações integradas das nossas polícias maximizam a eficiência no combate ao crime, na recuperação e na devolução de celulares. Com o Recupera e o Alerta, conseguimos encontrar os aparelhos e punir quem fomenta esse tipo de crime. Vamos seguir com ações ostensivas e de investigação para retirar das ruas equipamentos em situação irregular", destacou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

A SDS orienta que a população cadastre o celular no Alerta Celular e registre o boletim de ocorrência, caso tenha o aparelho subtraído.

"A principal novidade agora é que, se alguém receber uma mensagem da polícia, deve comparecer à delegacia para comprovar que adquiriu o aparelho de boa-fé e fazer a devolução. É importante reforçar que esse processo é totalmente gratuito e sempre realizado em local oficial, dentro de um prédio público, por exemplo. Com isso, garantimos a devolução segura dos celulares aos verdadeiros donos e evitamos possíveis golpes", declarou o delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha.