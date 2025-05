Pernambuco é o segundo estado mais violento do Brasil, segundo Ministério da Justiça

SDS excluiu alunos do curso da PM (Foto: Divulgação)

Pernambuco registrou 1.017 homicídios dolosos entre janeiro e abril de 2025, número que posiciona o estado como o segundo mais violento do Brasil em números absolutos, segundo dados divulgados ontem pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) do Ministério da Justiça. Em primeiro lugar, ficou a Bahia com 1.339 assassinatos. O Rio de Janeiro ficou em terceiro, com 926 mortes.



O sistema mostra ainda que, nos primeiros quatro meses do ao, o estado registrou uma média de oito homicídios dolosos por dia. Ainda assim, os números representam uma redução de 17,05% em relação ao mesmo período do ano passado.



O Sinesp traz o índice de vítimas de todos os tipos de violência cometidos durante esse período no estado. Neste caso, foram 1.733 casos homicídios dolosos, feminicídios, morte por intervenção policial, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, ou morte a esclarecer (sem indícios de crime).

Estupro

Além disso, no campo da violência sexual, Pernambuco notificou 1.198 casos de estupro entre janeiro e abril, média de 10 por dia, com uma taxa de 37,59 por 100 mil habitantes. Do total, 727 vítimas foram mulheres, 454 homens e 17 não tiveram o sexo identificado. O mês de fevereiro concentrou o maior número de ocorrências de estupro com um total 343 registros, seguido de março com 341.



Outro dado mostra que, se levados em conta, somente os casos de feminicídios, foram 35 mortes registradas nos quatro primeiros meses de 2025. Em termos regionais, Pernambuco ficou em segundo lugar nesse tipo de crime, perdendo para a Bahia, com 37 mortes registradas.



Já nacionalmente, o estado ficou na quarta colocação. Os dois primeiros foram São Paulo, com 61 feminicídios registrados; e Minas Gerais, com 44. Em termos de latrocínio, assalto ou roubo seguido de morte, o total do estado foi de 24 casos. A Bahia segue sendo o estado com maiores registros na região com 28 casos, enquanto Pernambuco empata com o Maranhão em segundo lugar.



Segundo o Sinesp, em todo o país, o primeiro quadrimestre de 2025 contabilizou 10.484 homicídios dolosos, uma queda de 14,79% em relação a período de janeiro a abril de 2024. O Diario procurou a Secretaria de Defesa Social para comentar os números divulgados ontem, mas não obteve retorno.