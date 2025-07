Pernambuco tem queda nos homicídios pelo 14º mês consecutivo, diz governo

População pode ter celular recuperado pelo Programa Recupera, do governo do estado (Foto: Divulgação/SDS-PE)

Pernambuco registrou, em junho deste ano, 251 casos de Mortes Violentas Intencionais (MVI), o que representa uma queda de 1,2% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o balanço do governo do estado. Ainda de acordo com os dados, este é o segundo melhor junho da série histórica, iniciada em 2004, e o 14º mês com queda nos homicídios.

As mortes violentas intencionais abrangem os casos de homicídio doloso, como vítimas feminicídios, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais.

“Essa continuidade na redução dos homicídios é resultado direto da integração entre as forças de segurança, da análise estratégica dos territórios e do investimento em inteligência policial e ações coordenadas”, afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

O governo destaca que os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) também alcançaram o segundo menor patamar para o mês de junho, com 3.563 ocorrências, sinalizando progresso no enfrentamento a roubos e furtos em todo o estado.

Houve, ainda, queda de 8,1% nos furtos de veículos, com 54 registros a menos do que no mesmo mês de 2024. Ao todo foram recuperados 654 veículos, o que representa 42,44% do total subtraído.

Os casos de roubos e furtos de celulares caíram em 7,4%. “Ainda temos muitos desafios, mas o caminho está traçado com integração entre as polícias, uso estratégico de dados e tecnologia e, principalmente, compromisso com a vida e com a paz social no nosso Estado”, finalizou o secretário da SDS.