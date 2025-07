Praça do Arsenal passa por obra inspirada no legado Burle Max

Praça do Arsenal recebe requalificação inspirada no legado Burle Max (PCR)

A Prefeitura do Recife deu início às obras de requalificação da Praça Artur Oscar, conhecida como Praça do Arsenal, no Bairro do Recife.

A previsão de entrega é para 15 de outubro. A obra é Inspirada no projeto original de Roberto Burle Marx, de 1934. Na época, o paisagista projetou uma releitura do traçado histórico da cidade.

A intervenção faz parte das medidas compensatórias do empreendimento Moinho Recife e é coordenada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) e pelo Recentro.

O projeto foi desenvolvido pela equipe de arquitetura da Emlurb, com consultoria do Laboratório da Paisagem da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que forneceu levantamentos históricos e registros iconográficos da praça.

Um dos elementos do novo projeto é a criação de um jardim central com espécies de restinga. O canteiro ocupará o espaço da fonte construída em anos 1970, considerada um elemento que descaracterizou o traçado original, e será contornado por uma mureta de alvenaria revestida em granilite, material comum nos projetos de Burle Marx.

Bancos de concreto com bordas arredondadas serão instalados junto às árvores mais antigas. Além disso, espécies como oitizeiros, castanholas e palmeiras imperiais serão preservadas, e estas últimas ganharão destaque com a inserção de faixas de grama ao redor.

Outra mudança será a eliminação de barreiras físicas, como gradis, escadarias, rampas e portões. A praça será nivelada, com substituição da atual pavimentação de pedra portuguesa por placas de concreto liso.

A requalificação também inclui a instalação de lixeiras com acabamento em madeira, bicicletário e novo sistema de iluminação pública, que tornarão o ambiente mais seguro, funcional e convidativo. O busto do Almirante Tamandaré, atualmente no centro da praça, será transferido para o Quartel da Marinha.