Compesa fará recuperação de pavimento na Rua Vasco da Gama a partir desta quarta-feira (29)

Obras na Rua Vasco da Gama (Foto: Cortesia)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) informou que irá iniciar, nesta quarta-feira (29), às 22h, a recuperação do pavimento na Rua Vasco da Gama, no bairro de mesmo nome, na Zona Norte do Recife. A intervenção acontecerá na esquina com a Rua Alto Novo Mundo e tem conclusão prevista até as 5h da sexta-feira (30).

A obra ocorre após a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (EMLURB) concluir a limpeza da canaleta localizada no trecho, que estava obstruída por entulhos e lixo. O acúmulo de resíduos impedia o escoamento adequado da água servida, provocando transbordamentos.

Para a realização do serviço, será necessária a interdição total do trecho, e os motoristas devem estar atentos a rotas alternativas durante o período.