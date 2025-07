Trabalhador morre após despencar do 5° andar de prédio na Avenida Boa Viagem

Samuel José da Silva, de 31 anos, era funcionário empresa de manutenção de ar condicionado e estava realizando o serviço quando caiu do 5° andar de prédio de luxo na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Prédio de luxo fica na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (Crys Viana/ DP)

Um trabalhador morreu após cair do 5° andar de um prédio de luxo situado na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã desta quinta (24).

Samuel José da Silva, de 31 anos, estava realizando um serviço de manutenção em um ar condicionado quando caiu de uma altura de cerca de 18 metros.

A equipe de reportagem do Diario está no local e apurou que o rapaz não era funcionário do condomínio, mas de uma empresa terceirizada de manutenção de refrigeração.

Uma das possibilidades é de que a plataforma onde fica o equipamento teria cedido, causando a queda de Samuel. Um outro funcionário da empresa terceirizada também estaria no local, mas não despencou do 5º andar.

A perícia está sendo realizada no local.

[Esta matéria está em atualização]