Ultrapassagem perigosa na BR-232 deixa homem em estado grave (PRF)

Uma colisão quase frontal entre dois veículos de passeio foi registrada na manhã desta terça-feira (22), no quilômetro 224 da BR-232, no município de Pesqueira, Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu por volta das 8h e envolveu um Chevrolet Tracker e um Hyundai Creta.

O Hyundai Creta era conduzido pelo florense Edevanio, que seguia viagem com a também florense Zilma Santa. Segundo informações extraoficiais, o motorista da Tracker teria tentado ultrapassar uma carreta em um trecho da rodovia, invadindo a faixa contrária.

1 / 2 2 / 2 < >

Em uma reação rápida, Edevanio conseguiu desviar do veículo com o auxílio da potência do carro, a colisão frontal foi evitada. Ainda assim, o pneu do Tracker atingiu a lateral do Creta.

Apesar do impacto, Edevanio e Zilma saíram ilesos e não precisaram de atendimento médico. Já o motorista e o passageiro do Chevrolet Tracker não se encontravam no local quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou.

Segundo a PRF, um trabalhador que realizava a capinação do mato às margens da rodovia acabou sendo atingido durante o acidente. Ele ficou gravemente ferido e foi socorrido para o Hospital de Pesqueira.

A PRF ainda afirmou que Edevanio foi submetido ao teste do bafômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool.