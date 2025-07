Suspeito de 22 roubos a farmácias, homem com tornozeleira eletrônica é preso outra vez

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o homem foi preso na terça-feira (22), após roubar uma unidade de uma rede de farmácias, no bairro de Casa Caiada, em Olinda. Ele havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime no dia 13 de julho

Suspeito é investigado por roubos a farmácias e estava com tornozeleira (Polícia Civil)

Um homem de 30 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante, na terça-feira (22), após roubar uma unidade de uma rede de farmácias, em Olinda, no Grande Recife.



O suspeito é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) por participar de outros 22 roubos a farmácias do Recife e Região Metropolitana.



Esse suspeito já havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime no dia 13 de julho.



O crime que motivou essa última prisão aconteceu na segunda-feira (21), no bairro de Casa Caiada.



De acordo com a investigação da PCPE, o suspeito entrou no estabelecimento por volta das 22h, vestindo moletom cinza, chapéu preto e calça escura.



Ele rendeu quatro funcionários e os conduziu ao andar superior, onde exigiu que o dinheiro do cofre fosse colocado em uma sacola, fugindo em seguida.



A partir de denúncias anônimas e cruzamento de dados de inteligência, os policiais civis conseguiram identificar e prender o suspeito. Ele foi conduzido à Delegacia de Casa Amarela para a lavratura do auto de prisão em flagrante por roubo majorado em estabelecimento comercial.



A ação contou com o apoio da Diretoria de Inteligência (Dintel/PCPE) e do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CEMEP).



A Polícia Civil ainda informou que as investigações seguem em andamento para apurar possíveis conexões com outros crimes semelhantes e participação de outros envolvidos.