Vídeo: homem é executado a tiros dentro de lava-jato em plena luz do dia

A vítima tinha 22 anos e estava em um lava-jato quando um homem não identificado entrou no local com uma arma em punho, se aproximou, e efetuou os disparos. O atirador fugiu em seguida

Atirador fugiu após o crime (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem de 22 anos foi executado a tiros dentro de um lava-jato em plena luz do dia no bairro de Tejipió, Zona Oeste do Recife. O crime aconteceu nesta terça (22). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um atirador, de capacete, entra no local, com uma arma em punho. Ele se aproximou da vítima, identificada como André, disparou, e saiu correndo em seguida.

Após o caso, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) confirmou que foi acionada e isolou a cena do crime até a chegada dos órgãos competentes. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou no dia 22 de julho, o caso como homicídio.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias, motivação ou autoria do crime. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime”, divulgou a PCPE.