Apac alerta para chuvas moderadas na Mata Sul; confira

Dia de chuva no Recife (Marina Torres/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, nesta quarta (23), um alerta de chuvas para uma região de Pernambuco.

Segundo o comunicado, a previsão é de chuvas moderadas na Zona da Mata Sul. Esse alerta vale até a quinta (24), segundo a Apac.

“O sistema meteorológico conhecido como cavado deixa o tempo instável do Agreste ao litoral com ocorrência de chuvas. Nas regiões Metropolitana do Recife e Mata Norte a intensidade da chuva é de fraca a moderada e no Agreste, fraca”, disse a agência.