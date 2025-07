Primeiro semestre de 2025 tem quase o triplo de crianças baleadas em relação ao mesmo período de 2024

Um dia após mais duas crianças serem baleadas no Grande Recife, Instituto Fogo Cruzado divulgou que o número de crianças atingidas por bala perdida no primeiro semestre de 2025 quase triplicou em relação ao mesmo período do ano passado

Emile Vitória Guimarães estava em uma festa infantil em Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (Foto: Cortesia)

O primeiro semestre de 2025 foi o mais violento para as crianças no Grande Recife desde 2019. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado, maior banco de dados abertos sobre a violência armada da América Latina. O número de pessoas menores de 12 anos atingidas por bala perdida no Grande Recife neste ano quase triplicou em relação ao mesmo período de 2024.

De 1° de janeiro a 30 de junho de 2025, oito crianças foram baleadas na Região Metropolitana no Recife (RMR), com duas mortes. Em 2024, no mesmo recorte de tempo, três crianças foram atingidas por disparos de arma de fogo e duas morreram.

Caso Helen

No últiom dia 12 de abril, a menina Helen Santos de Souza estava prestes a completar 4 anos quando, durante um tiroteio entre traficantes, foi atingida por um tiro, no colo da mãe, na Rua Córrego do Deodato, no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife. O tragédia envolvendo a morte de Helen teve grande repercussão.

A garota foi levada em estado gravíssimo para o Hospital da Restauração (HR), onde passou por cirurgia, mas faleceu um dia após. Os dois acusados, identificados como Carlos Adriano de Sá Barros, conhecido como “Nego Dal”, de 43 anos, e Cesar da Silva Aurem, de 30, viraram réus por homicídio qualificado e estão em prisão preventiva.



Casos Recentes

No último dia 9 de julho uma criança de 8 anos foi vítima de bala perdida durante um atentado a tiros no bairro de Arthur Lundgren I, em Paulista, na RMR.

Neste domingo (20), duas garotas de cinco e seis anos foram atingidas durante uma festa infantil em Jaboatão dos Guararapes. Uma das crianças é Emilly Vitória Guimarães, de seis anos, atingida na cabeça. Ela está internada em estado grave, segundo a assessoria de imprensa do Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife.

A outra menina, identificada como Lua, de cinco anos, era a aniversariante e estava completando cinco anos. Ela foi atingida de raspão e passa bem.